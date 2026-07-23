Nur 71 Prozent der Planstellen bei Physio besetzt

Nach einem schmerzhaften Sturz in einem Supermarkt, bei dem er sich an der Schulter verletzte, sollte ein 72-Jähriger aus Bad Wimsbach zu einem Physiotherapeuten. „Man hat mir im Krankenhaus zwar eine Überweisung gegeben, wie man zu einem Therapeuten kommt, hat man mir nicht gesagt“, sagt der rüstige „Krone“-Leser. Also wandte er sich an seinen Sozialversicherungsträger.