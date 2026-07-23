Nur 71 Prozent der Planstellen bei Physio besetzt

Patienten müssen oft monatelang auf einen Termin bei Physiotherapeuten warten. Eine Besserung scheint derzeit allerdings nicht in Sicht. Vor allem bei den Kassen-Therapeuten ist ein Engpass, wie aktuelle Zahlen aus Oberösterreich zeigen.
Nach einem schmerzhaften Sturz in einem Supermarkt, bei dem er sich an der Schulter verletzte, sollte ein 72-Jähriger aus Bad Wimsbach zu einem Physiotherapeuten. „Man hat mir im Krankenhaus zwar eine Überweisung gegeben, wie man zu einem Therapeuten kommt, hat man mir nicht gesagt“, sagt der rüstige „Krone“-Leser. Also wandte er sich an seinen Sozialversicherungsträger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.