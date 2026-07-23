Drei Tote in Hessen
Familie von Geisterfahrerin schwerst verletzt
Die Geisterfahrt einer 34-jährigen Fahrzeuglenkerin hat am Wochenende auf der Autobahn A45 im deutschen Bundesland Hessen zwei Todesopfer gefordert. Nun ist ein drittes Opfer des Frontalcrashs, ein zwölfjähriges Mädchen, im Spital verstorben.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Die 34-Jährige war mit ihrem Auto, in dem sich neben dem Ehemann auch die drei Kinder der Familie befanden, bei Florstadt falsch auf die Autobahn aufgefahren.
Wenige Minuten später krachte das Auto mit hoher Geschwindigkeit in den entgegenkommenden Pkw eines 70-jährigen Pensionisten. Der Mann aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen starb noch an der Unfallstelle, die 34-jährige Mutter aus Bayern wenig später im Spital.
Familie schwebt weiterhin in Lebensgefahr
Die Familie der Geisterfahrerin wurde schwer verletzt. Seither kämpfen Ärzte um das Leben der drei Kinder und des Vaters. Am Dienstagabend verloren die Mediziner einen ihrer Intensivpatienten. Ein zwölfjähriges Mädchen erlag seinen schweren Verletzungen.
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