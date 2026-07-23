War Aktrice Caro Cult zu schwanger für Sexszenen?

Caro Cult bei der Premiere von „Wunderschöner“ im Februar 2025 in Berlin – zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin bereits schwanger. Heute spricht sie offen darüber, wie schwer es für Frauen in der Filmbranche sein kann, Karriere und Familienplanung zu verbinden.

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