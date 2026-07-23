Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1600 PS, 350 km/h

Denza Z: Ein Sportwagen als Hightech-Kampfansage

Motor
23.07.2026 11:00
(Bild: Denza)
Porträt von krone.at
Von krone.at

1600 PS, 350 km/h Spitze und Steer-by-Wire-Technik: Der chinesische Denza Z greift die etablierte europäische Sportwagen-Konkurrenz massiv an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jetzt also auch noch Sportwagen. Vom massentauglichen Kleinwagen über günstige Volks-SUV baut BYD ja inzwischen fast schon alles, was vier Räder hat. Nur ein Modell fürs Image fehlte bislang. So einer wie der elektrische Denza Z. Der segelt allerdings nicht unter der Flagge von BYD, sondern soll als Produkt der Edel-Tochtermarke Denza die etablierte europäische Sportwagenelite angreifen. Und die amerikanische in Form der Corvette gleich mit.

Warum aber baut der weltgrößte Hersteller von Elektroautos plötzlich einen Sportwagen? Sicher nicht, weil sich mit flachen Coupés besonders viel Geld verdienen lässt. Der Denza Z ist vielmehr ein Statement und wurde als solches auch erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. In Goodwood nämlich, der Bühne aller namhaften Sportwagenhersteller. Und mit jeder Menge Tamtam und dem größten Stand der Autoshow. Die Autowelt soll sehen: BYD kann nicht nur Stückzahlen, sondern auch Emotionen.

Ursprünglich 2010 als Gemeinschaftsprojekt mit Mercedes-Benz gestartet, gehört Denza jetzt vollständig BYD und übernimmt innerhalb des Konzerns die Rolle des Premiummarke. Der Z steht dabei an der Spitze der Modellpalette und dürfte als Leuchtturmprojekt nur in kleinen Stückzahlen aufgelegt werden. Doch Stückzahlen spielen in diesem Fall keine Rolle. Die bis zu 350 km/h schnellen Modelle Z Coupé und Roadster sind vielmehr sportliche Imageträger und sollen zeigen, dass die Chinesen auch bei Design, Fahrdynamik und Technologie auf Augenhöhe mit den etablierten Herstellern mitspielen. 

Dass man dabei ausgerechnet Porsche ins Visier nimmt, überrascht kaum. Das Image der Schwaben strahlt noch immer weit über die Sportwagenszene hinaus. Ferrari oder Lamborghini bauen exklusive Traumwagen, Porsche dagegen verbindet Fahrdynamik mit Alltagstauglichkeit und verkauft seine Autos in vergleichsweise hohen Stückzahlen. Wer sich in diesem Segment etablieren will, muss sich an den Schwaben messen lassen. Nicht mit abgedrehtem Design, sondern einer Optik, die auch in zehn Jahren noch funktioniert.

(Bild: Denza)
(Bild: Denza)
(Bild: Denza)

Und mit einer zeitgemäßen Technik, in der viel Aufwand steckt. Die Basis bilden eine 1000-Volt-Architektur, eine hochintegrierte Antriebseinheit und Carbon-Keramik-Bremsen. Denza verspricht extrem kurze Ladezeiten. In nur neun Minuten soll sich die lediglich 76 kWh große Blade-Batterie der zweiten Generation von zehn auf 97 Prozent laden lassen. Selbst bei extremen Minusgraden dauert es nach Werksangaben nur drei Minuten länger.

Die Antriebskraft verteilen drei Elektromotoren je nach Bedarf an die Räder, während zwei Stellmotoren der Hinterradlenkung das Einlenkverhalten unterstützen. Herzstück ist jedoch die neue Steer-by-wire-Lenkung. Sie verzichtet vollständig auf eine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderrädern. Das Lenkrad lässt sich sogar einklappen, um beim automatisierten Fahren mehr Platz zu schaffen. 

(Bild: Denza)
(Bild: Denza)

Als Robotauto ist der Z trotzdem nicht entworfen. Im Gegenteil: Statt einer futuristischen Lounge setzt Denza auf ein überraschend klassisches Sportwagen-Cockpit mit tief integrierten Carbon-Schalensitzen, schmalem Instrumentendisplay und großem Zentralbildschirm. Auch das Konzept folgt eher europäischem Vorbild als dem eines kompromisslosen Supersportwagens. Der Denza Z ist als 2+2-Sitzer ausgelegt und soll später auch als Spider angeboten werden. Damit orientiert sich BYD eher an Porsche 911 oder Gran Turismo als an einem radikalen Zweisitzer. 

Lesen Sie auch:
Vollgas kann beim Denza Z9 GT zum fatalen Crash führen.
1156 PS auf Crashkurs
Denza Z9 GT: China Speed mit untauglichem Fahrwerk
07.07.2026
1156 PS auf Crashkurs
Denza Z9 GT: „Da war wohl der Tester überfordert“
14.07.2026

Steer-by-wire, Fahrwerk, Antrieb und Bremsen arbeiten auf einer gemeinsamen Softwareplattform zusammen. Auffällig ist, dass BYD keinen externen Entwicklungspartner für das Fahrwerk oder die Lenkung nennt. Das passt zu Strategie, immer mehr Schlüsseltechnologien selbst zu entwickeln und im eigenen Konzern zu bündeln, anstatt bei ZF oder Bosch einzukaufen. 

In anderen Bereichen setzt Denza dagegen auf europäische Erfahrung. Fürs Design ist Wolfgang Egger verantwortlich, der zuvor bekanntlich unter anderem für Alfa Romeo, Audi und Lamborghini gearbeitet hat. Aus seiner Feder stammen Autolegenden wie der Alfa 8C Competizione, aber auch Massenmodelle wie Seat Ibiza oder Audi A4 und A6. Seine Aufgabe bei BYD beziehungsweise Denza dürfte darin bestehen, den Marken ein eigenes Gesicht zu geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
23.07.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Adventure mit Stil
Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem
„Baby-Touareg“
VW ID. Cross: Wolfsburgs wichtigstes Elektroauto?
German Speed
Porsche Cayenne Turbo: Das ist doch der Gipfel!
Erste Vollstromfahrt
VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.114 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.288 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1835 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
716 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Motor
1600 PS, 350 km/h
Denza Z: Ein Sportwagen als Hightech-Kampfansage
Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Adventure mit Stil
Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem
Diskutieren Sie mit!
Hätten Sie Vertrauen in ein selbstfahrendes Auto?
Video geht viral
Elektroauto schleift eigenen Motor hinter sich her

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf