Denza Z: Ein Sportwagen als Hightech-Kampfansage

Ursprünglich 2010 als Gemeinschaftsprojekt mit Mercedes-Benz gestartet, gehört Denza jetzt vollständig BYD und übernimmt innerhalb des Konzerns die Rolle des Premiummarke. Der Z steht dabei an der Spitze der Modellpalette und dürfte als Leuchtturmprojekt nur in kleinen Stückzahlen aufgelegt werden. Doch Stückzahlen spielen in diesem Fall keine Rolle. Die bis zu 350 km/h schnellen Modelle Z Coupé und Roadster sind vielmehr sportliche Imageträger und sollen zeigen, dass die Chinesen auch bei Design, Fahrdynamik und Technologie auf Augenhöhe mit den etablierten Herstellern mitspielen.