Das ist die Reise der Koffer am Grazer Flughafen

„Den Reisepass bitte zu mir, und den Koffer können Sie schon auf das Band legen.“ Genau mit diesen Worten beginnt für viele steirische Urlauber dieser Tage die Reise ans Meer – nämlich bei den Mitarbeitern beim Check-in am Flughafen Graz-Thalerhof. Aber was passiert eigentlich mit dem Gepäck, wenn die freundliche Dame am Schalter einen Gepäckanhänger am Koffer befestigt hat und dieser hinter den schwarzen Lamellen verschwunden ist? Wir durften in Graz hinter die Kulissen schauen.