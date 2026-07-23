Das ist die Reise der Koffer am Grazer Flughafen

Ferienzeit ist Urlaubszeit – das spürt auch das Personal am Flughafen in Graz sehr deutlich. Egal, ob beim Sicherheitscheck oder bei der Gepäckverteilung, den Mitarbeitern wird im Moment nicht langweilig. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Die „Krone“ hat nachgefragt und den Koffern auf ihrer Reise zugeschaut.
„Den Reisepass bitte zu mir, und den Koffer können Sie schon auf das Band legen.“ Genau mit diesen Worten beginnt für viele steirische Urlauber dieser Tage die Reise ans Meer – nämlich bei den Mitarbeitern beim Check-in am Flughafen Graz-Thalerhof. Aber was passiert eigentlich mit dem Gepäck, wenn die freundliche Dame am Schalter einen Gepäckanhänger am Koffer befestigt hat und dieser hinter den schwarzen Lamellen verschwunden ist? Wir durften in Graz hinter die Kulissen schauen.
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