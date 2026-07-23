„Gehe nicht nach Bremen, um für Unruhe zu sorgen“

Die WM ist im Rückspiegel! Bei dieser hat Alex Schlager ja seinen Kritikern bewiesen, was er im Stande ist zu leisten. „Ich ticke so, dass ich den Anspruch habe, dass meine Leistungen gut sind. Dass es dann auf der großen Bühne funktioniert, freut mich und macht stolz“, sagt der Team-Goalie.