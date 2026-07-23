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Teamgoalie Schlager:

„Gehe nicht nach Bremen, um für Unruhe zu sorgen“

Fußball International
23.07.2026 06:30
Vom WM-Kader direkt nach Bremen: Alexander Schlager.
Vom WM-Kader direkt nach Bremen: Alexander Schlager.(Bild: SV Werder Bremen)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Tormann Alexander Schlager strafte seine Kritiker bei der WM Lügen. Die Vorfreude auf seinen neuen Klub Werder Bremen ist bereits riesengroß. Er ist überzeugt: Der Wechsel war der richtige Schritt!

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Die WM ist im Rückspiegel! Bei dieser hat Alex Schlager ja seinen Kritikern bewiesen, was er im Stande ist zu leisten. „Ich ticke so, dass ich den Anspruch habe, dass meine Leistungen gut sind. Dass es dann auf der großen Bühne funktioniert, freut mich und macht stolz“, sagt der Team-Goalie.

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