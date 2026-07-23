Iran-Krieg eskaliert: Diesel knackt 2-Euro-Marke

Der Liter Diesel kostete am Mittwoch im österreichweiten Median – der Preis genau in der Mitte aller Preismeldungen – 2,009 Euro. Fast überall knackte er damit die 2-Euro-Marke, lediglich in der Steiermark lag der Medianpreis mit 1,994 Euro darunter, wie aus Daten der E-Control hervorgeht. Am teuersten war Diesel mit 2,029 Euro in Salzburg und Vorarlberg. Am Vortag lag der Preis für Diesel österreichweit noch bei 1,989 Euro.