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Paar unter Verdacht

Frankreich: Fünf Babyleichen in Wohnung gefunden

Ausland
28.07.2026 14:07
Die Polizei hat im Zuge einer Nachschau einen schockierenden Fund gemacht.
Die Polizei hat im Zuge einer Nachschau einen schockierenden Fund gemacht.(Bild: EPA/FIRAS ABDULLAH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Polizei hat im Süden Frankreichs einen schockierenden Fund gemacht. In der Wohnung eines Paares in der Stadt Orange waren fünf Babyleichen in Kartonschachteln verpackt.

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Kurz zuvor hatte die Frau ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Ihr Partner hat französischen Medienberichten zufolge nichts von der Schwangerschaft gewusst haben. Das Paar lebt in der Wohnung gemeinsam mit zwei Kindern, wie es heißt. Die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht zu dem Fall geäußert. 

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