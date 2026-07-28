Salzburgs erste Berghütte kapituliert vor Hitze

Die nächste Hitzewelle rollt an, das Wasser in Teilen des Flachgaus ist schon knapp, die Böden für die Landwirtschaft sind trockener denn je. Die Schneeschmelze auf den Gletschern tritt immer früher ein und die Waldbrandgefahr ist enorm. Ein Blick auf immer wärmere und trockenere Perioden lässt keinen Zweifel, dass eine große Veränderung eintritt. Diese wirkt sich schon jetzt aus.