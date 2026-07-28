„Die Steiermark bleibt immer mein Sehnsuchtsort“

Sechs Wochen war Christine Mack jetzt in der Steiermark, am Mittwoch in der Früh geht es wieder ab ins Flugzeug Richtung Florida. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Klar, ich bin dort zuhause, mein Mann wartet dort auch auf mich“, sagt sie, nach 33 Jahren in Amerika immer noch in „reinem“ steirischen Dialekt. „Aber ich bin schon sehr gern in Graz.“