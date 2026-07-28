„Trotz Negativserie ist Salzburg Titel-Favorit“

Andreas Herzog analysiert für die „Krone“ in seiner Kolumne den Zusammenbruch der Bullen, warum ein Knipser wie Tabakovic gefehlt hat und was in der Mozartstadt die nächste Enttäuschung wäre. Die Truppe von Trainer Danny Röhl startet am Samstag gegen Hartberg in die Bundesliga.
Drei Jahre ohne Meistertitel, nicht einmal ein Cup-Erfolg – das hätte vor nicht allzu langer Zeit keiner für möglich gehalten, ist für einen Verein wie Salzburg eine sportliche Katastrophe. Es war klar, dass diese Serie irgendwann reißen würde – aber dreimal hintereinander?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.