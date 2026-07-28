Ansage von Bayern-Boss: „Keine Arroganz, Tatsache“

Ansage von Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in Richtung des neuen DFB-Bundestrainers Jürgen Klopp. Wenn dieser Erfolge feiern möchte, dann gehe das nur mit Spielern des FC Bayern, so Dreesen, der klarstellt: „Das war jetzt keine Arroganz, das ist Tatsache.“
„Ich habe Jürgen Klopp als jemanden kennengelernt, der Siege einfahren will, und das wird er nur mit den Spielern des FC Bayern. Das war jetzt keine Arroganz, das ist Tatsache“, stellt Dreesen am Dienstag im „Presseclub München“ klar.
Viel Lob für Klopp
Eine deutliche Ansage in Richtung des neuen DFB-Bundestrainers. Für diesen fand der Bayern-Boss dann aber vor allem lobende Worte: „Er muss nicht mehr beweisen, dass er ein hervorragender Trainer ist. Jürgen Klopp hat an allen seinen Wirkungsstätten ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Champions League in Liverpool gewonnen. Also da kann keiner sagen, dass das nicht der Richtige wäre.“
Angesichts der Herausforderungen, mit denen sich das DFB-Team nach der erneuten WM-Blamage konfrontiert sieht, sei Klopp sicherlich eine gute Wahl. „Er hat eine empathische Art, ist ein Menschenfänger, hat ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das sich dann hoffentlich auf die Mannschaft überträgt“, erwartet sich Dreesen viel.
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