Ansage von Bayern-Boss: „Keine Arroganz, Tatsache“

Viel Lob für Klopp

Eine deutliche Ansage in Richtung des neuen DFB-Bundestrainers. Für diesen fand der Bayern-Boss dann aber vor allem lobende Worte: „Er muss nicht mehr beweisen, dass er ein hervorragender Trainer ist. Jürgen Klopp hat an allen seinen Wirkungsstätten ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Champions League in Liverpool gewonnen. Also da kann keiner sagen, dass das nicht der Richtige wäre.“