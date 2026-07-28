Kammerchefin tanzte in Causa Ruck aus der Reihe

„Schultz hat alles zu diesem Thema gesagt“

Zwar dürfte Schultz‘ Abweichen erneut auf ihr Image als „Reformerin“ einzahlen, die Länderkammerchefs sind allerdings wenig begeistert. Da hilft wohl auch der Appell der Präsidentin wenig: „Schauen wir, dass wir unseren Weg der Reformen und der Wiedergewinnung des Vertrauens unserer Mitglieder gemeinsam weiter gehen“, so Schultz. Offiziell übt sich Schultz im Schweigen, auf „Krone“-Anfrage hieß es nur knapp: „Zu diesem Thema hat Obfrau Schultz alles gesagt. Die WB-Obfrau ist mit den Landeskammerpräsidenten in gutem Austausch und laufender Abstimmung.“