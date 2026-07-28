Kult-Ansagerin Susanne Daubner verliest Kandidaten

Sie macht es jedes Jahr – und jedes Jahr wird sie dafür gefeiert. Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner (65) hat die Top Ten der Kandidaten für das Jugendwort des Jahres 2026 vorgestellt. Mit ihrer herrlich trockenen Art sorgt sie einmal mehr für Lacher im Netz.
In einem Video auf dem Instagram-Kanal der „Tagesschau“ präsentiert Daubner die zehn Begriffe mit gewohnt ernster Miene. „Liebe Community, es ist wieder so weit. Die Top Ten für das Jugendwort des Jahres stehen fest. Und wir gehen rein“, sagt sie, bevor sie die Kandidaten aufzählt: „67“, „Crashout“, „Digga“, „Du bist gut genug“, „Gute Käse“, „Macker“, „Peak“, „Ragebait“, „Schere“ und „Süper“.
Doch diesmal bleibt es nicht beim bloßen Vorlesen. Beim viralen Ausdruck „67“ macht Daubner sogar die dazugehörige Handbewegung nach. Und als der Satz „Du bist gut genug“ an der Reihe ist, singt sie kurzerhand die bekannte Zeile an.
Hier ist das amüsante Video eingebunden:
Was bitte heißt denn „Crashout“? TikTok-Sprache für Anfänger
Die Begriffe stammen vor allem aus den sozialen Netzwerken, der Gaming-Welt und der Musikszene. „Crashout“ beschreibt etwa jemanden, der komplett die Nerven verliert. „Peak“ steht für etwas besonders Beeindruckendes oder den absoluten Höhepunkt. „Ragebait“ bezeichnet Inhalte, die gezielt provozieren sollen, um möglichst viele Kommentare und Klicks auszulösen.
Auch bekannte Begriffe wie „Digga“ oder „Macker“ haben es in die Auswahl geschafft. Andere Kandidaten wie „Gute Käse“ oder „Süper“ verdanken ihren Erfolg viralen Trends auf TikTok.
67
Ein viraler Insider-Begriff ohne feste Bedeutung. Oft begleitet von einer typischen Handbewegung – je nach Situation als Reaktion oder Running Gag verwendet. Wichtig ist auch die richtige Aussprache.
Crashout
Wenn jemand völlig die Nerven verliert oder wegen einer Kleinigkeit komplett ausrastet.
Digga
Der Klassiker unter den Jugendwörtern: eine lockere Anrede für Freunde oder Bekannte – ähnlich wie „Bro“.
Du bist gut genug
Eine Songzeile, die durch TikTok und Memes zum viralen Motivationsspruch wurde.
Gute Käse
Ironischer Ausdruck für etwas richtig Gutes oder Beeindruckendes.
Macker
Feiert ein Comeback. Je nach Kontext liebevoll für einen Kumpel oder ironisch für einen Angeber.
Peak
Aus dem Englischen. Bedeutet: etwas ist der absolute Höhepunkt oder besonders stark.
Ragebait
Beiträge im Internet, die absichtlich provozieren, um möglichst viele Kommentare und Klicks zu erzeugen.
Schere
Steht für: „Mein Fehler.“ Wird genutzt, wenn man einen Patzer zugibt oder sich entschuldigt.
Süper
Das türkische Wort für „super“. Durch Social Media inzwischen auch in der deutschen Jugendsprache angekommen.
Viele freuen sich jedes Jahr mittlerweile weniger auf die Jugendwort-Kandidaten, sondern mehr auf Susanne Daubners legendäre Präsentation. Für zahlreiche Fans ist längst klar: Nicht nur die Jugendwörter sind Kult – auch Susanne Daubner gehört inzwischen untrennbar dazu.
Welches Jugendwort ist Ihr Favorit? Und welche Begriffe verwenden Ihre Kinder oder Enkel schon ganz selbstverständlich? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare! Und falls Sie bei „67“, „Crashout“ & Co. nur den Kopf schütteln und das alles einfach nur „cringe“ (Jugendwort des Jahres 2021) finden – „Schere“!
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