Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jugendwort 2026

Kult-Ansagerin Susanne Daubner verliest Kandidaten

Society International
28.07.2026 13:40
„Gute Käse, Digga!“ Susanne Daubner liest wieder mit todernster Miene Jugendwörter – das Netz ...
„Gute Käse, Digga!“ Susanne Daubner liest wieder mit todernster Miene Jugendwörter – das Netz feiert sie dafür!(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/tagesschau)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

 

Sie macht es jedes Jahr – und jedes Jahr wird sie dafür gefeiert. Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner (65) hat die Top Ten der Kandidaten für das Jugendwort des Jahres 2026 vorgestellt. Mit ihrer herrlich trockenen Art sorgt sie einmal mehr für Lacher im Netz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In einem Video auf dem Instagram-Kanal der „Tagesschau“ präsentiert Daubner die zehn Begriffe mit gewohnt ernster Miene. „Liebe Community, es ist wieder so weit. Die Top Ten für das Jugendwort des Jahres stehen fest. Und wir gehen rein“, sagt sie, bevor sie die Kandidaten aufzählt: „67“, „Crashout“, „Digga“, „Du bist gut genug“, „Gute Käse“, „Macker“, „Peak“, „Ragebait“, „Schere“ und „Süper“.

Doch diesmal bleibt es nicht beim bloßen Vorlesen. Beim viralen Ausdruck „67“ macht Daubner sogar die dazugehörige Handbewegung nach. Und als der Satz „Du bist gut genug“ an der Reihe ist, singt sie kurzerhand die bekannte Zeile an. 

Hier ist das amüsante Video eingebunden: 

Was bitte heißt denn „Crashout“? TikTok-Sprache für Anfänger
Die Begriffe stammen vor allem aus den sozialen Netzwerken, der Gaming-Welt und der Musikszene. „Crashout“ beschreibt etwa jemanden, der komplett die Nerven verliert. „Peak“ steht für etwas besonders Beeindruckendes oder den absoluten Höhepunkt. „Ragebait“ bezeichnet Inhalte, die gezielt provozieren sollen, um möglichst viele Kommentare und Klicks auszulösen.

Auch bekannte Begriffe wie „Digga“ oder „Macker“ haben es in die Auswahl geschafft. Andere Kandidaten wie „Gute Käse“ oder „Süper“ verdanken ihren Erfolg viralen Trends auf TikTok.

Das bedeuten die Jugendwörter 2026

67
Ein viraler Insider-Begriff ohne feste Bedeutung. Oft begleitet von einer typischen Handbewegung – je nach Situation als Reaktion oder Running Gag verwendet. Wichtig ist auch die richtige Aussprache.

Crashout
Wenn jemand völlig die Nerven verliert oder wegen einer Kleinigkeit komplett ausrastet.

Digga
Der Klassiker unter den Jugendwörtern: eine lockere Anrede für Freunde oder Bekannte – ähnlich wie „Bro“.

Du bist gut genug
Eine Songzeile, die durch TikTok und Memes zum viralen Motivationsspruch wurde.

Gute Käse
Ironischer Ausdruck für etwas richtig Gutes oder Beeindruckendes.

Macker
Feiert ein Comeback. Je nach Kontext liebevoll für einen Kumpel oder ironisch für einen Angeber.

Peak
Aus dem Englischen. Bedeutet: etwas ist der absolute Höhepunkt oder besonders stark.

Ragebait
Beiträge im Internet, die absichtlich provozieren, um möglichst viele Kommentare und Klicks zu erzeugen.

Schere
Steht für: „Mein Fehler.“ Wird genutzt, wenn man einen Patzer zugibt oder sich entschuldigt.

Süper
Das türkische Wort für „super“. Durch Social Media inzwischen auch in der deutschen Jugendsprache angekommen.

Viele freuen sich jedes Jahr mittlerweile weniger auf die Jugendwort-Kandidaten, sondern mehr auf Susanne Daubners legendäre Präsentation. Für zahlreiche Fans ist längst klar: Nicht nur die Jugendwörter sind Kult – auch Susanne Daubner gehört inzwischen untrennbar dazu. 

Welches Jugendwort ist Ihr Favorit? Und welche Begriffe verwenden Ihre Kinder oder Enkel schon ganz selbstverständlich? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare! Und falls Sie bei „67“, „Crashout“ & Co. nur den Kopf schütteln und das alles einfach nur „cringe“ (Jugendwort des Jahres 2021) finden – „Schere“!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
28.07.2026 13:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.684 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
159.360 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
152.053 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1425 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
717 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Innenpolitik
Stocker: „Angriff auf unsere offene Gesellschaft“
708 mal kommentiert
Die Reaktionen auf das Attentat in Berlin fielen entsetzt aus. Bundeskanzler Stocker sprach von ...
Mehr Society International
Jugendwort 2026
Kult-Ansagerin Susanne Daubner verliest Kandidaten
Bewegendes Statement
„You‘re So Vain“-Sängerin Carly Simon schwer krank
Hochzeit in Idaho
Emma Roberts: Vater Eric Roberts fehlt beim Jawort
Spider-Lady!
Zendaya: Wow-Auftritt bei Marvel-Premiere in L.A.
14-Jährige zerstückelt
Musiker D4vd muss wegen Mordanklage vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf