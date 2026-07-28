Kult-Ansagerin Susanne Daubner verliest Kandidaten

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Ein viraler Insider-Begriff ohne feste Bedeutung. Oft begleitet von einer typischen Handbewegung – je nach Situation als Reaktion oder Running Gag verwendet. Wichtig ist auch die richtige Aussprache.

Crashout

Wenn jemand völlig die Nerven verliert oder wegen einer Kleinigkeit komplett ausrastet.

Digga

Der Klassiker unter den Jugendwörtern: eine lockere Anrede für Freunde oder Bekannte – ähnlich wie „Bro“.

Du bist gut genug

Eine Songzeile, die durch TikTok und Memes zum viralen Motivationsspruch wurde.

Gute Käse

Ironischer Ausdruck für etwas richtig Gutes oder Beeindruckendes.

Macker

Feiert ein Comeback. Je nach Kontext liebevoll für einen Kumpel oder ironisch für einen Angeber.

Peak

Aus dem Englischen. Bedeutet: etwas ist der absolute Höhepunkt oder besonders stark.

Ragebait

Beiträge im Internet, die absichtlich provozieren, um möglichst viele Kommentare und Klicks zu erzeugen.

Schere

Steht für: „Mein Fehler.“ Wird genutzt, wenn man einen Patzer zugibt oder sich entschuldigt.

Süper

Das türkische Wort für „super“. Durch Social Media inzwischen auch in der deutschen Jugendsprache angekommen.