Der spanische Fußball-Weltmeister Rodri ist am Rücken operiert worden. Wie sein Klub Manchester City mitteilte, habe sich der Mittelfeldspieler erfolgreich einem kleinen Eingriff unterzogen. Rodri werde nun eine kurze Rehabilitationsphase beginnen. Unterdessen gibt es neue Spekulationen über einen Abschied aus England.
Die englische Presse spekulierte, dass der 30-Jährige den Saisonstart am 23. August verpassen könnte. Rodri war nach dem Finalsieg gegen Argentinien als bester Spieler der WM ausgezeichnet worden.
ManCity-Coach bleibt cool
Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Rodri zu Real Madrid wechseln könnte. Er wurde in Madrid geboren und spielte bereits für Atletico. Bei Manchester City läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus.
Nun ist mit Paris Saint-Germain offenbar ein weiterer Verein in den Poker eingestiegen. Wie „RMC Sport“ berichtet, soll der amtierende Champions-League-Sieger bereits Kontakt mit dem Klub aus Manchester aufgenommen haben.
Der neue City-Trainer Enzo Maresca sagte zuletzt zu den Gerüchten: „Um große Spieler gibt es immer Spekulationen, deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen.“
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