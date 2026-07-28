Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Klub pokert mit

Operation und Gerüchte: Rätselraten um Weltmeister

Fußball International
28.07.2026 14:30
Wo liegt die sportliche Zukunft von Weltmeister Rodri?
Wo liegt die sportliche Zukunft von Weltmeister Rodri?(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der spanische Fußball-Weltmeister Rodri ist am Rücken operiert worden. Wie sein Klub Manchester City mitteilte, habe sich der Mittelfeldspieler erfolgreich einem kleinen Eingriff unterzogen. Rodri werde nun eine kurze Rehabilitationsphase beginnen. Unterdessen gibt es neue Spekulationen über einen Abschied aus England. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die englische Presse spekulierte, dass der 30-Jährige den Saisonstart am 23. August verpassen könnte. Rodri war nach dem Finalsieg gegen Argentinien als bester Spieler der WM ausgezeichnet worden.

ManCity-Coach bleibt cool
Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Rodri zu Real Madrid wechseln könnte. Er wurde in Madrid geboren und spielte bereits für Atletico. Bei Manchester City läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus.

Lesen Sie auch:
Verlässt Weltmeister Rodri diesen Sommer noch Manchester City?
Geheimes Treffen
Steht Weltmeister Rodri vor einem Mega-Transfer?
23.07.2026

Nun ist mit Paris Saint-Germain offenbar ein weiterer Verein in den Poker eingestiegen. Wie „RMC Sport“ berichtet, soll der amtierende Champions-League-Sieger bereits Kontakt mit dem Klub aus Manchester aufgenommen haben.

Der neue City-Trainer Enzo Maresca sagte zuletzt zu den Gerüchten: „Um große Spieler gibt es immer Spekulationen, deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.07.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.816 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
152.264 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Salzburg
Zahlreiche Unfälle blockierten die Urlaubsstrecken
119.064 mal gelesen
Ein Wohnmobilbrand ließ die A10 bei Zederhaus stocken.
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1323 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
732 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
723 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Fußball International
Rückkehr aus „Wüste“
Chaos beendet? Neuer Italien-Teamchef steht fest!
Zahltag nach der WM?
Millionen-Angebot für umworbenen ÖFB-Teamspieler
Trainer schmunzelte
Video zeigt: Cucurella löst Tattoo-Versprechen ein
Neuer Klub pokert mit
Operation und Gerüchte: Rätselraten um Weltmeister
In Richtung Klopp
Ansage von Bayern-Boss: „Keine Arroganz, Tatsache“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf