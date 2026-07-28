Opfer von Vergewaltigung: „Hatte Schuldgefühle“

„Als er mir auf den Hintern gegriffen hat, dachte ich noch, er hätte mich mit seiner Freundin verwechselt“, schildert Lena (22) den Beginn eines Vorfalls, der ihr Leben für immer verändern sollte. Die Studentin ist im Mai 2022 mit 90 anderen Personen auf einem Vereinsausflug in Italien. Am letzten Abend kommt ihr einer der Mitreisenden mehrfach unangenehm nahe. Als sich die damals 18-Jährige gegen Mitternacht alleine auf den Weg zu ihrem Bungalow macht, taucht der damals 33-Jährige plötzlich neben ihr auf.