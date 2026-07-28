Deutsche verwechselten Dachs mit einem Bären

Echte Bären in der Region gesichtet

Grundsätzlich wäre es durchaus möglich, dass ein Bär durch die Allgäuer Alpen wandert. In der jüngeren Vergangenheit gab es in der Region gleich mehrere Bärennachweise: So wurde im Vorarlberger Brandertal im Juni ein junger Bär von einer Wildkamera abgelichtet. Wenige Tage später tappte im nicht weit entfernten Silbertal ein Bär in eine Fotofalle – ob es sich um dasselbe Exemplar handelte, ist unklar.