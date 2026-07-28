Deutsche verwechselten Dachs mit einem Bären

Im Allgäu, direkt an der Grenze zum Vorarlberger Kleinwalsertal, sorgte fast eine Woche lang eine vermeintliche Bärenspur für Aufregung. Nach der genetischen Analyse der gefundenen Kotspuren steht nun fest: Die Trümmerln sind von einem Dachs.
Allein die Nachricht, dass sich möglicherweise ein Braunbär auf deutsches Staatsgebiet verirrt haben könnte, hatte bei unseren Nachbarn für Schnappatmung gesorgt: Landwirten wurde seitens der Behörden dringlichst empfohlen, ihre Tiere nachts im Stall unterzubringen und Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Auch Wanderer sind zur Vorsicht ermahnt und über das richtige Verhalten bei einer Bärenbegegnung belehrt worden: Bloß ruhig bleiben, Abstand halten und sich langsam zurückziehen.
Am Ende war es ein profaner Dachs
Am Dienstag fand die allgemeine Hysterie schließlich ein jähes Ende: Wie das Landesamt für Umwelt miteilte, stammt die vor fünf Tagen westlich von Oberstdorf gefundene Kotspur nicht von einem Bären. Eine Untersuchung im Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik in Hessen brachte ein eindeutiges Ergebnis: Es war ein profaner Dachs.
Ähnlichkeit durch gleiche Nahrung
Fast als Entschuldigung wurde nachgeschoben, dass die Ausscheidungen eines Dachses jenen eines Bären sehr ähnlich sind. Laut Umweltamt liege das an „Überschneidungen im Nahrungsspektrum“. Soll meinen: Ein Dachs frisst das gleiche wie ein Bär.
Echte Bären in der Region gesichtet
Grundsätzlich wäre es durchaus möglich, dass ein Bär durch die Allgäuer Alpen wandert. In der jüngeren Vergangenheit gab es in der Region gleich mehrere Bärennachweise: So wurde im Vorarlberger Brandertal im Juni ein junger Bär von einer Wildkamera abgelichtet. Wenige Tage später tappte im nicht weit entfernten Silbertal ein Bär in eine Fotofalle – ob es sich um dasselbe Exemplar handelte, ist unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.