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Italien-Chaos: EM-Held soll nun zum Retter werden

Fußball International
28.07.2026 10:13
Kann Giorgio Chiellini (rechts) auch einen Verband anführen?
Kann Giorgio Chiellini (rechts) auch einen Verband anführen?(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der chaotische Umbruch beim viermaligen Fußball-Weltmeister Italien geht in die nächste Runde. Medienberichten zufolge wird jetzt der frühere Nationalspieler Giorgio Chiellini als neuer Sportdirektor gehandelt, als mögliche neue Teamchefs gelten nun wieder die früheren Italien-Coaches Roberto Mancini und Antonio Conte. Chiellini ist laut „Gazzetta dello Sport“ der aussichtsreichste Kandidat für den Posten des Sportchefs.

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Der langjährige Innenverteidiger absolvierte 117 Länderspiele und führte die Squadra Azzurra 2021 als Kapitän unter Mancini zum EM-Titel. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Manager bei seinem früheren Verein Juventus Turin.

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Verbandschef im Kreuzfeuer der Kritik
Die Entscheidung über den neuen Teamchef wird laut Medien innerhalb der kommenden zwei bis drei Tage erwartet. Der Verbandsvorstand will sich auf seiner Sitzung am Dienstag mit der Personalie befassen. Das Bemühen um Starcoach Pep Guardiola war ebenso ins Leere gelaufen wie jenes um Carlo Ancelotti (Brasilien). Die Alternative Andrea Pirlo wurde wegen der Zusammenarbeit des früheren WM-Siegers mit einem russischen Wettanbieter verworfen.

Andrea Pirlo wird doch nicht Nationaltrainer.
Andrea Pirlo wird doch nicht Nationaltrainer.(Bild: AP/Michele Nucci)

In Folge des Scheiterns ihres Bemühens um Pirlo traten die erst vor gut zwei Wochen verpflichteten Sportdirektoren Paolo Maldini und Leonardo zurück. Der ebenfalls erst seit gut einem Monat amtierende Verbandspräsident Giovanni Malago ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. „Italien muss neu gegründet werden“, kommentierte die Gazzetta. Begleitet wird die Trainersuche von einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Sportminister Andrea Abodi und Malago. Abodi bescheinigte dem Verbandschef, dieser gebe eine „unschöne Figur“ ab. Malago konterte, nicht jeder könne über Fehler anderer urteilen.

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