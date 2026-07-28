Italien-Chaos: EM-Held soll nun zum Retter werden

In Folge des Scheiterns ihres Bemühens um Pirlo traten die erst vor gut zwei Wochen verpflichteten Sportdirektoren Paolo Maldini und Leonardo zurück. Der ebenfalls erst seit gut einem Monat amtierende Verbandspräsident Giovanni Malago ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. „Italien muss neu gegründet werden“, kommentierte die Gazzetta. Begleitet wird die Trainersuche von einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Sportminister Andrea Abodi und Malago. Abodi bescheinigte dem Verbandschef, dieser gebe eine „unschöne Figur“ ab. Malago konterte, nicht jeder könne über Fehler anderer urteilen.