UNO: Israel attackiert dicht besiedelte Gebiete

Soldaten aus einem Ort abgezogen

Israels Regierung hat kürzlich ihre Soldatinnen und Soldaten aus einem Ort im Südlibanon abgezogen. Die Ortschaft ist eine von mehreren sogenannten Pilotzonen, in denen libanesische Streitkräfte die Kontrolle übernehmen und die Hisbollah entwaffnen sollen. Das wurde in einem Abkommen zwischen Israel und dem Libanon festgelegt. Die Vermittler sind die Vereinigten Staaten. Diese haben nun eine neue Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon vom 4. bis 6. August in Rom bestätigt. Technische Arbeitsgruppen sollen die vollständige Umsetzung des Abkommens voranbringen, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Dabei soll es unter anderem um die Ausweitung der Pilotzonen gehen.