Tsunamiwarnung nach starkem Beben in Japan

Das Erdbeben der Stärke 7,1 ereignete sich am Dienstag in der Region Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu. Das Epizentrum lag nach Angaben der Behörden in einer Tiefe von zehn Kilometern. Unmittelbar nach den Erschütterungen gab die nationale Wetterbehörde eine Warnung vor Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe heraus und rief die Menschen in den betroffenen Küstengebieten zur Vorsicht auf.