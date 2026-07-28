Alpinist stürzt in Spalte: Begleiter hält ihn fest

Zwei tödliche Unfälle auf Wildspitze

Auf der Wildspitze kam es an den beiden vergangenen Wochenenden zu zwei tödlichen Alpinunfällen. Am Samstag stürzte eine 32-jährige Tschechin auf der Wildspitze im Pitztal 140 Meter ab und landete in einer Spalte. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ihr gleichaltriger Partner, den die Frau am Seil mit in die Tiefe gerissen hatte, überlebte das Unglück schwer verletzt.