Stehen die klassischen Bankfilialen vor dem Aus?

Die Sparkasse OÖ hat kürzlich ihr Haupthaus neu eröffnet – inklusive eines öffentlichen Cafés in der Bank. Das ist die Zukunft der Filialen, sagt Generaldirektorin Stefanie Christina Huber. Im Interview erklärt sie, weshalb ihre Bank in fünf Jahren weniger Mitarbeiter haben wird als heute und wo die Regierung beim Budget „Nachschärfen“ sollte.