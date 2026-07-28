Stehen die klassischen Bankfilialen vor dem Aus?

Die Sparkasse OÖ hat kürzlich ihr Haupthaus neu eröffnet – inklusive eines öffentlichen Cafés in der Bank. Das ist die Zukunft der Filialen, sagt Generaldirektorin Stefanie Christina Huber. Im Interview erklärt sie, weshalb ihre Bank in fünf Jahren weniger Mitarbeiter haben wird als heute und wo die Regierung beim Budget „Nachschärfen“ sollte.
„Krone“: Sie haben Ende Juni nach zweijährigem Umbau das neue Haupthaus der Sparkasse OÖ an der Promenade in Linz eröffnet – mit Begegnungszone und öffentlichem Café. Schauen so die Bankfilialen der Zukunft aus?
Stefanie Christina Huber: Ich bin davon überzeugt, dass genau das die Zukunft ist, dass es einen Raum braucht, wo Menschen zusammenkommen.
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