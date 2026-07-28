„50 Stellen weg und Aufnahmestopp in Verwaltung“

Herr Riedler, Ende Mai gab es große Demonstrationen zum Uni-Budget. Wissen Sie schon, was genau auf Sie zukommt?

Die dreijährige Leistungsvereinbarung für 2028-2030 muss bis 31. Oktober beschlossen werden. Es wird zu einer deutlichen Reduktion der Mittel kommen. Ja, wir müssen effizient sein – davor sträubt sich keiner. Aber die Frage ist die Dimension, die möglich ist, ohne dass Qualität verloren geht. Wir reden hier von der Streichung einiger hundert Stellen.