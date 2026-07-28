„50 Stellen weg und Aufnahmestopp in Verwaltung“

Auf die steirischen Universitäten kommt ein Sparpaket zu. Noch fehlen genaue Details aus der Politik, doch die Hochschulen bereiten sich vor, sagt der Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz, Peter Riedler. Wieso man kleine Orchideenfächer dennoch nicht vernachlässigen soll.
Herr Riedler, Ende Mai gab es große Demonstrationen zum Uni-Budget. Wissen Sie schon, was genau auf Sie zukommt?
Die dreijährige Leistungsvereinbarung für 2028-2030 muss bis 31. Oktober beschlossen werden. Es wird zu einer deutlichen Reduktion der Mittel kommen. Ja, wir müssen effizient sein – davor sträubt sich keiner. Aber die Frage ist die Dimension, die möglich ist, ohne dass Qualität verloren geht. Wir reden hier von der Streichung einiger hundert Stellen.
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