Wie eine Lacke in der Hitze zur Lebensader wird

„Wild im Bild“ öffnet seit Jahren ein Fenster in verborgene Lebensräume der Natur. Bereits ein Seeadlerhorst und ein Schwalbennest fanden ihr Publikum, ebenso ein Uhu-Paar, das sich unerwartet in einem alten Horst einquartierte. Für die Übertragungen wird jeweils eine getarnte Kamera installiert, die über Wochen Bilder liefert, ohne die Tiere zu stören.