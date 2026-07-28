Wie eine Lacke in der Hitze zur Lebensader wird

Ein Uhu auf Augenhöhe mit einem Fuchs. Frischlinge, die sich mit ihrer Mutter im kühlen Nass suhlen. In Gesellschaft von Reh- und Rotwild. Zu sehen im Livestream „Wild im Bild“ von PANNATURA im Burgenland. Zuschauen lohnt sich!
Halten Hitzeperioden tagelang an, gerät auch der Wasserhaushalt des Waldes unter Druck. Bäche und kleinere Wasserstellen trocknen aus. Für zahlreiche Tiere wird dies zur Überlebensfrage. Bereits im Juni sind heuer in weiten Teilen Österreichs Temperaturrekorde gemessen worden, im Osten stellenweise um die 40 Grad.
Suhlen mit Mehrwert
Wie wichtig einzelne Wasserstellen unter solchen Bedingungen sein können, zeigt der Livestream „Wild im Bild“ von PANNATURA im Burgenland. Heuer stehen dort Suhlen im Mittelpunkt, feuchte Mulden im Wald, die Regenwasser sammeln und Feuchtigkeit speichern.
Wildschweine baden darin und befreien ihre Haut von Parasiten. Reh- und Rotwild, Fuchs und Dachs kommen zum Trinken und Abkühlen. Vögel und Fledermäuse finden zudem reichlich Insekten. Auch seltene Arten wie Mittel- und Schwarzspecht oder der Halsbandschnäpper kommen an die Wasserlacken.
Der Livestream lädt dazu ein, Naturschutz hautnah mitzuerleben und sensibilisiert für die Rolle von Wasser und Kleinstlebensräumen für unsere Artenvielfalt.
David Simon, Leitung Naturschutz, Jagd, Fischerei & Forschung bei PANNATURA
Mit ihrer Vielfalt an Libellen, Wasserkäfern und Wildbienen werden diese kleinen Mulden zu Lebensadern im Wald. Für Frösche und Molche sind Suhlen oft ein Zuhause, sogar ein Laichplatz.
„Wild im Bild“ öffnet seit Jahren ein Fenster in verborgene Lebensräume der Natur. Bereits ein Seeadlerhorst und ein Schwalbennest fanden ihr Publikum, ebenso ein Uhu-Paar, das sich unerwartet in einem alten Horst einquartierte. Für die Übertragungen wird jeweils eine getarnte Kamera installiert, die über Wochen Bilder liefert, ohne die Tiere zu stören.
Ausgezeichnet für die Natur
PANNATURA ist Teil der Esterhazy-Betriebe und wirtschaftet seit 2002 biologisch. Hecken, Blühstreifen und eigens angelegte Wasserstellen bieten Wildtieren wertvollen Lebensraum. 2017 gab es dafür das Wildlife-Estates-Label, 2022 folgten Rezertifizierung und ein Biodiversitätspreis.
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