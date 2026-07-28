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Angriffe bei Moskau

Drohnen treffen Wohnhaus und Recyclinganlage

Außenpolitik
28.07.2026 13:33
Diese Bilder erreichen uns derzeit aus der Region Moskau.
Diese Bilder erreichen uns derzeit aus der Region Moskau.(Bild: Krone-Collage/Exilenova+)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ukraine hat nach russischen Angaben bei einem großen Drohnenangriff auf Moskau im Umland der Hauptstadt schwere Schäden angerichtet.

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Eine Drohne sei in einem Wohnblock eingeschlagen, teilte der Gouverneur des Moskauer Umlands, Andrej Worobjow, mit. „Außerdem sind durch eine abgestürzte Drohne Reifen auf einer Freifläche in Brand geraten“, schrieb er auf Telegram. Auch Moskau selbst war in der Nacht auf Dienstag Ziel von Angriffen.

Nach Behördenangaben trafen die Drohnen in der Region um die Hauptstadt eine Recyclinganlage, in der die Reifen zu Gummischrot verarbeitet werden. Bilder deuten auf einen Großbrand hin. Medienberichten zufolge traf es zudem erneut eine Lagerhalle.

In der Ortschaft Koledino südlich von Moskau brennt demnach das Lager der Logistikfirma 3PL. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Lager des Online-Großhändlers Wildberries, der in den vergangenen Tagen schon mehrfach zum Ziel ukrainischer Angriffe wurde.

Hier schlägt gerade eine Drohne in ein Wohnhaus ein:

Sobjanin: 390 Drohnen gegen Moskau
Laut dem Moskauer Gouverneur Sergej Sobjanin hat die Ukraine insgesamt etwa 390 Drohnen Richtung Moskau geschickt. Während der Großteil schon weit vor der Hauptstadt abgefangen wurde, seien 81 im Anflug auf die Metropole abgeschossen worden, schrieb er.

Über Tote und Verletzte ist bisher nichts bekannt, russische Offizielle werfen der Ukraine aber verstärkten „Terror gegen die Zivilbevölkerung“ vor. Innerhalb der letzten Woche hätten ukrainische Angriffe fast 60 Zivilisten getötet und rund 500 verletzt, sagte der russische Sondergesandte Rodion Miroschnik der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht bestätigen, aber Berichte über zivile Opfer auf russischer Seite haben zuletzt zugenommen. Trotzdem ist das Ausmaß der durch ukrainische Angriffe verursachten Schäden und die Zahl der Opfer nicht mit den von Russland angerichteten Zerstörungen in der Ukraine zu vergleichen.

Die Angriffe auf Moskau erfolgten wenige Stunden vor einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington. Dort empfängt US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef im Weißen Haus.

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Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen auf Busse
Unterdessen sind bei ukrainischen Drohnenangriffen auf zwei Busse nach russischen Angaben insgesamt 24 Menschen verletzt worden. In der Grenzstadt Schebekino sei eine Drohne in einen Linienbus eingeschlagen, teilte der amtierende Gouverneur der westrussischen Region Belgorod, Alexander Schuwajew, mit. 19 Menschen seien verletzt worden, sechs davon schwer.

Eine zweite Attacke wurde aus den von russischen Truppen besetzten Gebieten in der Ukraine gemeldet. In der Stadt Horliwka unweit von Donezk habe eine ukrainische Drohne fünf Personen verletzt, als sie in einen Bus eingeschlagen sei, teilte Horliwkas Bürgermeister Iwan Prichodjko mit.

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