Die Jagd auf den Grazer Pflasterstein ist eröffnet

Das berühmte Grazer Altstadtkriterium wird am Dienstag wieder die Radsport-Fans begeistern. Auch, wenn die ganz großen Stars in der Steiermark nicht dabei sind: Verpassen sollte man das Rekord-Starterfeld in der steirischen Landeshauptstadt auf keinen Fall. Schließlich geht es um einen speziellen und heiß begehrten Pflasterstein.
Ein Highlight jagt im steirischen Radsport das nächste! Vor drei Wochen führte die erste Etappe der „Tour of Austria“ bekanntlich durch die weiß-grüne Mark. Und am heutigen Dienstag wird beim 27. Grazer Altstadtkriterium wieder kräftig in die Pedale getreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.