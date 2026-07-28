Die Jagd auf den Grazer Pflasterstein ist eröffnet

Das berühmte Grazer Altstadtkriterium wird am Dienstag wieder die Radsport-Fans begeistern. Auch, wenn die ganz großen Stars in der Steiermark nicht dabei sind: Verpassen sollte man das Rekord-Starterfeld in der steirischen Landeshauptstadt auf keinen Fall. Schließlich geht es um einen speziellen und heiß begehrten Pflasterstein.