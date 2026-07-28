Geisterfahrer rammt Radfahrerin – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Wien-Meidling: Ein 58-jähriger Autofahrer war am Montagnachmittag verbotenerweise gegen die Einbahn in die Längenfeldgasse gefahren – mit dramatischen Folgen ...
An der Kreuzung Arndtstraße/Längenfeldgasse krachte der Lenker plötzlich mit einer 26-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf dem Radfahrstreifen in Richtung Gaudenzdorfer Gürtel unterwegs war. Im Bereich der Radfahrerüberfahrt erfasste der Pkw die junge Frau. Sie wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und schwer verletzt.
Junge Frau wurde in Schockraum gebracht
Die Berufsrettung Wien versorgte die 26-Jährige noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch und brachte sie anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses.
Nach bisherigen Ermittlungen soll der Autofahrer das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten“ missachtet und die Einbahn in falscher Richtung befahren haben. Gegen den 58-Jährigen wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr erstattet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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