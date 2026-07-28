Geisterfahrer rammt Radfahrerin – schwer verletzt

An der Kreuzung Arndtstraße/Längenfeldgasse krachte der Lenker plötzlich mit einer 26-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf dem Radfahrstreifen in Richtung Gaudenzdorfer Gürtel unterwegs war. Im Bereich der Radfahrerüberfahrt erfasste der Pkw die junge Frau. Sie wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und schwer verletzt.