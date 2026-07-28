Abdul B. soll IS zuvor die Treue geschworen haben

Eine Sprecherin der deutschen Bundesanwaltschaft bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. Ob die Person in dem Video tatsächlich Abdul B. ist, konnte zunächst nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Laut Informationen des „Spiegel“ soll der Mann auf der Aufnahme verhüllt sein – die Ermittler gehen jedoch offenbar davon aus, dass es sich mutmaßlich um den 21-Jährigen handelt.