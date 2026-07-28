Bekennervideo gefunden
Abdul B. soll IS zuvor die Treue geschworen haben
Nach der tödlichen Attacke am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters Abdul B. brisantes Material entdeckt: ein Bekennervideo mit einem Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS).
Eine Sprecherin der deutschen Bundesanwaltschaft bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. Ob die Person in dem Video tatsächlich Abdul B. ist, konnte zunächst nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Laut Informationen des „Spiegel“ soll der Mann auf der Aufnahme verhüllt sein – die Ermittler gehen jedoch offenbar davon aus, dass es sich mutmaßlich um den 21-Jährigen handelt.
Nach Angaben der „Bild“ wurde das Video am 25. Juli aufgenommen – jenem Tag, an dem die Tat geschah.
Mit Auto in Menschenmenge gerast
Der Berliner CSD wurde am Samstag jäh beendet, nachdem ein Auto am Rand der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren war. Eine Frau kam dabei ums Leben, 31 weitere Menschen wurden verletzt.
Der Fahrer soll nach der Attacke das Fahrzeug verlassen und geflüchtet sein. Nach Angaben der Polizei soll er außerdem mit einer Machete auf Passanten losgegangen sein. Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem mutmaßlichen Terrorangriff.
In Kleingartenanlage in Berlin-Spandau versteckt
Am Sonntagabend kam es schließlich zu einem Einsatz in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau. Dort stellten Polizisten den mutmaßlichen Täter Abdul B. Der 21-Jährige soll mit einer Stichwaffe auf die Einsatzkräfte zugelaufen sein. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) eröffnete daraufhin das Feuer.
Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Berliner Feuerwehr starb der Verdächtige noch am Tatort.
Die deutsche Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines islamistisch motivierten Terroranschlags übernommen. Auch nach dem Tod des Hauptverdächtigen gehen die Untersuchungen weiter. Im Fokus stehen mögliche Unterstützer, Mitwisser oder weitere Hintergründe der Tat.
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