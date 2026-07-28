Kinderwagen-Test: Mehrere Modelle durchgefallen

Liegewannen zu klein, Sitze ungeeignet

Einige Kinderwagen sind nach Einschätzung der Konsumentenschützer für Babys zudem nur eingeschränkt geeignet. So manche Liegewanne sei so knapp bemessen, dass größere Kinder „bereits nach wenigen Monaten mit Kopf und Füßen anstoßen“ – wenn der Wechsel in die Sitzeinheit noch nicht möglich ist, könnte eine mehrmonatige Nutzungslücke entstehen: Die Babywanne wird zu klein, während der Sitz für Kinder dieses Alters ergonomisch noch nicht geeignet ist. Bei den Sitzeinheiten waren Rückenlehnen teils zu kurz oder die Liegepositionen nicht ausreichend flach: Statt einer möglichst ebenen Ruhefläche lassen sich manche Sitze nur leicht nach hinten neigen.