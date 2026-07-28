Eine Künstliche Intelligenz bricht aus ihrer Testumgebung aus und nutzt eine Sicherheitslücke aus – ein Vorfall, der weltweit für Aufsehen sorgt. Was bedeutet das für unsere Daten, Unternehmen und die Zukunft der Sicherheit im Netz? Experte Joe Pichlmayr erklärt, wie groß die Gefahr wirklich ist.