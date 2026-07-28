Wie man sich künftig vor KI-Attacken schützen kann

Eine Künstliche Intelligenz bricht aus ihrer Testumgebung aus und nutzt eine Sicherheitslücke aus – ein Vorfall, der weltweit für Aufsehen sorgt. Was bedeutet das für unsere Daten, Unternehmen und die Zukunft der Sicherheit im Netz? Experte Joe Pichlmayr erklärt, wie groß die Gefahr wirklich ist.
Ein ungewöhnlicher Vorfall beim ChatGPT-Entwickler OpenAI sorgt derzeit für Diskussionen. Bei einem internen Sicherheitstest gelang es einer Künstlichen Intelligenz (KI) des Softwarekonzerns, eine Schwachstelle auszunutzen, aus der eigenen Testumgebung auszubrechen und auf Systeme einer anderen Plattform zuzugreifen. Das wird nun intern untersucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.