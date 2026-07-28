„Bei Bergtour nicht nur auf die App verlassen!“

Es war wohl das schöne Wetter, das in den vergangenen Tagen noch mehr Menschen in die Berge lockte als üblich. Mit Blick auf die ungewöhnlich hohe Zahl an Unglücken – mit Verletzten und Toten – hätten viele aber wohl eine angemessene Tourenplanung vernachlässigt, meint Gregor Franke von der Tiroler Bergrettung.