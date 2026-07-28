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Rüscher macht Tempo

Spitalsreform: Der große Umbau geht weiter

Vorarlberg
28.07.2026 07:29
Bis 2050 sind am LKH Feldkirch Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro notwendig
Bis 2050 sind am LKH Feldkirch Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro notwendig(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher will in Vorarlberg zwar keine Spitäler schließen, die Aufgaben sollen aber neu verteilt werden. Zudem wünscht sie sich eine Medizin-Uni. Vorstellen kann sich die ÖVP-Politikerin auch einen Selbstbehalt, um die Patientenströme besser zu lenken.

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Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) arbeitet gemeinsam mit Experten weiter am Umbau der Vorarlberger Spitallandschaft. Im Fokus steht die Frage, wie die Struktur in zehn oder 15 Jahren aussehen soll. „Wir schließen kein Spital, aber mit welcher Versorgung die Standorte ausgestattet sein werden, darüber entscheiden wir gerade“, sagt Rüscher.

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