Spitalsreform: Der große Umbau geht weiter

Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) arbeitet gemeinsam mit Experten weiter am Umbau der Vorarlberger Spitallandschaft. Im Fokus steht die Frage, wie die Struktur in zehn oder 15 Jahren aussehen soll. „Wir schließen kein Spital, aber mit welcher Versorgung die Standorte ausgestattet sein werden, darüber entscheiden wir gerade“, sagt Rüscher.