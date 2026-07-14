Englische Härte? DAS sagen die Turnierdaten dazu

Geht es nach den offiziellen FIFA-Daten, ist Kylian Mbappé der bisher beste WM-Kicker. Manche Zahlen bestätigen Klischees. Auch Österreicher sind unter den Top-Akteuren zu finden.
Vier Giganten des Welt-Fußballs, die logischerweise gigantische Zahlen zu bieten haben. Punkto Kader-Marktwert hat Frankreich mit 1,52 Milliarden Euro die Nase vorne, dahinter folgen England (1,36), Spanien (1,22) und Argentinien (807,5 Mio.). Wertvollster Halbfinal-Kicker ist Spaniens Lamine Yamal, für den man 200 Mio. an den FC Barcelona überweisen müsste.
So viel zu den wirtschaftlichen Daten. Aber wie sieht es sportlich aus?
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