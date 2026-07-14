Englische Härte? DAS sagen die Turnierdaten dazu

Vier Giganten des Welt-Fußballs, die logischerweise gigantische Zahlen zu bieten haben. Punkto Kader-Marktwert hat Frankreich mit 1,52 Milliarden Euro die Nase vorne, dahinter folgen England (1,36), Spanien (1,22) und Argentinien (807,5 Mio.). Wertvollster Halbfinal-Kicker ist Spaniens Lamine Yamal, für den man 200 Mio. an den FC Barcelona überweisen müsste.