Alpine A110: Jungfernfahrt der Elektro-Ikone

Das 1,5-Tonnen-Limit betrifft aber nur den Zweisitzer, der Ende nächsten Jahres als Coupé und als Spider in die Showrooms kommen soll. Aber der ist ja nur der Anfang. Auf der App-Plattform ist noch deutlich mehr möglich. Nämlich als Schritt zwei ein ebenfalls mit festem oder zu öffnendem Dach ausgestatteter 2+2-Sitzer, der mit Heck- oder Allradantrieb ausgestattet sein wird. Und deshalb auch mit zwei Motoren im Heck oder mit einem zusätzlichen Antrieb an der Vorderachse. Hier spielt die bisherige A110-Höhe und -Statur nicht die ganz große Rolle, darum packen die Ingenieure den Akku in einem Stück in den Wagenboden. Der Start des 2+2-A110 ist für 2028 geplant.