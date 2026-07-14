Wenn Hüte brennen, steht heißer Polit-Sommer bevor

Es sind zunächst vor allem Daten aus den Bundesländern, die im kommenden Jahr ihre Landtage und damit Landeshauptleute neu wählen. Am Montag schlug eine Foresight-Umfrage aus Tirol ein: Demnach liegen dort, wo die ÖVP mit Landeshauptmann Mattle 2022 noch 34,7 Prozent erreichte, während die FPÖ damals auf 18,8 Prozent kam, nun beide mit je 29 Prozent Kopf an Kopf.