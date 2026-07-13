Über 100.000 Fans „rudern“ mit Norwegens Team

Bereits am frühen Montagnachmittag versammelten sich gewaltige Menschenmengen auf dem Gelände vor dem Königlichen Schloss. Inoffizielle Schätzungen gingen von mehr als 100.000 Besuchern aus. Die Mannschaft wurde zunächst zu einer Audienz bei König Harald empfangen, anschließend trat das Team flankiert von der Königlichen Garde vor die jubelnden Anhänger. Der siebenfache WM-Torschütze Haaland fehlte allerdings beim letzten Teil der Feierlichkeiten, die er vorzeitig verlassen hatte.