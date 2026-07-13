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Kronprinz trommelt vor

Über 100.000 Fans „rudern“ mit Norwegens Team

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.07.2026 23:41
(Bild: AP/Amanda Pedersen Giske)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mehr als 100.000 Fans sind am Montag auf die Straßen der norwegischen Hauptstadt Oslo geströmt, um ihrer Fußballnationalmannschaft einen gebührenden Empfang zu bereiten. 

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Erling Haaland und Co. waren am Samstag mit einem 1:2 nach Verlängerung gegen England aus der WM ausgeschieden, hatten aber schon mit dem Viertelfinaleinzug Historisches geschafft.

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Bereits am frühen Montagnachmittag versammelten sich gewaltige Menschenmengen auf dem Gelände vor dem Königlichen Schloss. Inoffizielle Schätzungen gingen von mehr als 100.000 Besuchern aus. Die Mannschaft wurde zunächst zu einer Audienz bei König Harald empfangen, anschließend trat das Team flankiert von der Königlichen Garde vor die jubelnden Anhänger. Der siebenfache WM-Torschütze Haaland fehlte allerdings beim letzten Teil der Feierlichkeiten, die er vorzeitig verlassen hatte.

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„Wikinger-Rudergruß“
So verpasste der 25-Jährige den gemeinsamen letzten „Wikinger-Rudergruß“ mit seinen Teamkollegen auf den Stufen des Schlosses vor Zehntausenden Fans. Angeführt wurde die Aktion von Kronprinz Haakon, der dabei auf einer Trommel den Takt vorgab. Danach ging es mit einer Parade im offenen Bus durch Oslo weiter.

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