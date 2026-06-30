Porsche Taycan: So fährt er sich als „Verbrenner“

Neues Infotainment ist ein Segen

Noch größer ist die Performance-Steigerung nur beim Navitainment-System. Es ist (bis auf die geringere Bildschirmgröße) jetzt mit neuer Hard- und Software auf dem Stand des neuen, elektrischen Cayenne. Schnell, übersichtlich, benutzerfreundlich – und mit der Möglichkeit, sein Wunschsetup samt abgeschaltetem Tempolimit- und Spurhalteassistenten auf Knopfdruck abzurufen. Das Design ist klar, angenehm reduziert, eine 3D-Animation zeigt die tatsächliche Fahrzeugfarbe, es gibt frei konfigurierbare Widgets sowie eine verbesserte Sprachsteuerung mit KI-gestütztem Voice Pilot. Künftig kann man sogar zwei Handys in Apple CarPlay und Android Auto integrieren. Die Navigation bietet präzise Online-Routenberechnung, 3D-Gebäudedarstellung und einen optimierten Ladeplaner.