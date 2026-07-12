Jaecoo 5: China-SUV wurde auf Stromlinie gebracht

Mit 4,38 m Länge ist der Jaecoo 5 genau 10 cm kürzer als der Elektro-Bestseller Škoda Elroq, im Gegensatz zum Tschechen gibt es den Chinesen ausschließlich mit Frontantrieb. Dabei gibt sich der J5 wie ein Modell einer bekannten Offroad-Marke: Range Rover hat wie beim größeren J7 sichtlich als Vorbild gedient, an der Front des sitzt jedoch diesmal kein fetter Chrom-Kühlergrill, glatte Flächen sind hier gefragt. Er wurde auf Stromlinie gebracht. Den J5 gibt es in anderen Ländern auch als Hybriden, als Elektroauto geht es für ihn aber um Reichweite: 402 km soll der J5 mit einer vollen Ladung der 61 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP) schaffen.