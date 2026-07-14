Streit im „Bergdoktor“-Dorf landet vor Gericht

Dunkle Wolken über Hans Sigls heiler TV-Welt – im Herbst folgt ein Prozess zwischen einem deutschen Geschwisterpaar, das seit zwei Jahrzehnten in Ellmau lebt und dem Tiroler Schlager-Urgestein Hansi Kiesler: Es geht um Hunderttausende Euro.
Anzeigen, Streitereien, mutmaßliche Handgreiflichkeiten – diese Begrifflichkeiten würde man nicht im heiligen Land Tirol, schon gar nicht in der heilen TV-Welt von Ellmau verorten. Denn hier, wo Hans Sigl im Fernsehen ordiniert, herrscht ein waschechter Streit in der Gemeinde ...
Ärger im Tiroler Paradies
... zwischen dem deutschen Geschwisterpaar Carsten und Gabriele Olbrich mit dem Tiroler Schlager-Urgestein Hansi Kiesler. Seit 20 Jahren leben sie in dem 2954-Seelen-Ort, „Wir leben als Deutsche in Österreich und werden massiv diskriminiert“, sagten sie im „Spiegel“ über ihre Lebenssituation. Der Gipfel des Eisberges (die „Krone“ berichtete) zahlreicher Auseinandersetzungen – auch mit dem 70-jährigen Kiesler. „Sie terrorisieren das ganze Dorf“, so der Mann, dem man gewisse Ähnlichkeiten mit seinem prominenten Kitzbüheler Pendant nicht absprechen kann, zur „Krone“.
Prozess mit hohem Streitwert
Er steht mit ihnen, nach einer Zivilklage der beiden, „im September in Innsbruck vor Gericht. Er will 150.000 Euro, sie 100.000 Euro“, sagt er, spricht dabei vom Vorwurf der Körperverletzung gegen ihn. Dem war ein Streit während eines Hundespaziergangs vorausgegangen, bei dem der Sänger seine Tochter bedroht sah und sie gegen die Olbrichs und deren Vierbeiner verteidigen wollte.
„Einfach so mal rote Rosen“ lautet ein Kiesler-Titel. Die wird es in dem Fall aber nicht geben, die Fronten sind verhärtet. „Und wenn es mich ein paar Tausender kostet, dann soll es so sein“, erzählt er. Es scheint, dass nicht mal der „Bergdoktor“ höchstpersönlich diese Streiterei wird schlichten können.
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