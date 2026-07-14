Streit im „Bergdoktor“-Dorf landet vor Gericht

Ärger im Tiroler Paradies

... zwischen dem deutschen Geschwisterpaar Carsten und Gabriele Olbrich mit dem Tiroler Schlager-Urgestein Hansi Kiesler. Seit 20 Jahren leben sie in dem 2954-Seelen-Ort, „Wir leben als Deutsche in Österreich und werden massiv diskriminiert“, sagten sie im „Spiegel“ über ihre Lebenssituation. Der Gipfel des Eisberges (die „Krone“ berichtete) zahlreicher Auseinandersetzungen – auch mit dem 70-jährigen Kiesler. „Sie terrorisieren das ganze Dorf“, so der Mann, dem man gewisse Ähnlichkeiten mit seinem prominenten Kitzbüheler Pendant nicht absprechen kann, zur „Krone“.