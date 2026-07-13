Goodwood Festival of Speed: Laufsteg der PS-Elite

Hier wird auch Vollgas gefahren

Damit teilt sich das britische Festival die Bühne mit der Monterey Car Week in Kalifornien und dem Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este am Comer See. Anders als dort werden neue Modelle hier aber nicht nur enthüllt, sondern gefahren. Sie schießen den Hill Climb hinauf oder rollen später in Schleichfahrt durchs Publikum. „Für Maserati liegt der Reiz in genau dieser einzigartigen Mischung aus Sport und Hochleistung, bei der die Zuschauer unsere Fahrzeuge in ihrem natürlichen Element erleben, am Hillclimb und in Bewegung, statt statisch auf einer Messefläche“, sagt Dominic Lyncker, der das Marketing in Europa leitet. Obwohl der Anteil elektrischer Sportwagen in Goodwood stetig wächst, riecht die Luft noch immer nach Benzin und Abgasen. Und immer wieder erstickt infernalischer Motorenlärm jedes Gespräch.