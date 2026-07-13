Trump kündigt mysteriöse Rede an die Nation an

Zweite Ansprache in Trumps aktueller Amtszeit

Es ist nicht die erste Rede dieser Art während Trumps zweiter Amtszeit, die im Jänner 2025 begonnen hat. Bereits im Dezember wandte sich der Präsident in einer Ansprache an die Bevölkerung und verteidigte dabei seine Wirtschaftspolitik. Damals stand Trump innenpolitisch unter erheblichem Druck.