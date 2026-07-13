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Trump kündigt mysteriöse Rede an die Nation an

Außenpolitik
13.07.2026 22:44
Für gewöhnlich sprechen US-Präsidenten nicht allzu oft direkt an die Nation – was Trump nun ...
Für gewöhnlich sprechen US-Präsidenten nicht allzu oft direkt an die Nation – was Trump nun mitteilen will, darüber kann derzeit nur gerätselt werden.(Bild: AFP/KENT NISHIMURA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump will sich mit einer Rede an die Nation an die amerikanische Bevölkerung wenden. Doch worüber er sprechen wird, ließ Trump zunächst offen. Die angekündigte Ansprache fällt auf einen der wichtigsten TV-Sendeplätze des Landes.

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Die Rede ist für Freitag um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit (Donnerstagabend um 21 Uhr an der US-Ostküste) geplant, wie Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social mitteilte. Eine offizielle Begründung oder ein konkretes Thema für die Ansprache nannte der Präsident nicht.

Wichtiger TV-Termin für US-Präsidenten
Eine Rede an die Nation gehört zu den besonders bedeutenden Auftritten eines US-Präsidenten. Sie wird üblicherweise genutzt, wenn wichtige Entscheidungen angekündigt werden oder ein Ereignis von großer nationaler Bedeutung eingetreten ist.

Ob Trump die Ansprache nutzen wird, um sich zum Iran-Konflikt zu äußern, ist derzeit offen. Der Konflikt beschäftigt die US-Politik seit Monaten und hat zuletzt erneut an Schärfe gewonnen.

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Zweite Ansprache in Trumps aktueller Amtszeit
Es ist nicht die erste Rede dieser Art während Trumps zweiter Amtszeit, die im Jänner 2025 begonnen hat. Bereits im Dezember wandte sich der Präsident in einer Ansprache an die Bevölkerung und verteidigte dabei seine Wirtschaftspolitik. Damals stand Trump innenpolitisch unter erheblichem Druck.

Welche Botschaft Trump diesmal an die Amerikaner richten will, bleibt wohl bis zu seinem Auftritt offen.

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