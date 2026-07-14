Ibrahimovic: „Dafür müssen Sie sich schämen“

„Es ist eine Schande“

Dass Lammens mit Manchester United bei einem internationalen Topklub spielt, sei schön und gut, allerdings kein Grund allein für eine WM-Nominierung, ist Ibrahimovic kein großer Fan des 24-Jährigen. „So wählt man keinen Torwart für die Nationalmannschaft aus. Vor allem nicht, wenn man sieht, was danach passiert“, so der ehemalige Stürmer. „Lammens wird überschätzt. Es ist eine Schande. Dafür müssen Sie sich schämen – Herr Nationaltrainer und Herr Torwarttrainer!“