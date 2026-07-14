Ibrahimovic: „Dafür müssen Sie sich schämen“

Zlatan Ibrahimovic macht Belgiens Teamchef Rudi Garcia für die Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Spanien verantwortlich. Thibaut Courtois auszuwechseln – und dann auch noch für Senne Lammens – sei die falsche Entscheidung gewesen.
„Ich mache den Nationaltrainer für diese Niederlage verantwortlich“, nahm sich der Schwede in seiner Funktion als TV-Experte für Fox Sports kein Blatt vor den Mund.
Angeblich hatte Courtois trotz seiner Verletzung weiterspielen wollen, Garcia jedoch entschied sich dafür, den Routinier vom Platz zu nehmen und Lammens zwischen die Pfosten zu stellen.
Folgenschwerer Goalie-Patzer
Der patzte eine Viertelstunde später folgenschwer, als er den Ball vor Mikel Merinos Füße blockte, der schließlich zum 2:1-Endstand und damit Belgiens WM-Aus abstaubte.
„Es ist eine Schande“
Dass Lammens mit Manchester United bei einem internationalen Topklub spielt, sei schön und gut, allerdings kein Grund allein für eine WM-Nominierung, ist Ibrahimovic kein großer Fan des 24-Jährigen. „So wählt man keinen Torwart für die Nationalmannschaft aus. Vor allem nicht, wenn man sieht, was danach passiert“, so der ehemalige Stürmer. „Lammens wird überschätzt. Es ist eine Schande. Dafür müssen Sie sich schämen – Herr Nationaltrainer und Herr Torwarttrainer!“
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