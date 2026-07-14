Aufregung um Schutthäufen neben Gedenkstätte

Erst durch Mediationsverfahren kam der Gedenkstein

Der Erinnerungsort hat eine lange und bewegte Vorgeschichte. Die Familie Wachtl wurde während der NS-Zeit bis auf zwei Angehörige ausgelöscht. Um das Grundstück, auf dem sich einst die Villa der Familie befand, entbrannte später ein jahrelanger Streit. Die Gemeinde wurde damals von den Erben beschuldigt, das Grundstück unter falschen Voraussetzungen erworben zu haben. Nach einem von Landeshauptmann Erwin Pröll initiierten Mediationsverfahren konnte schließlich 2016 die Errichtung eines Gedenksteins erreicht werden. Auch die „Krone“ berichtete damals mehrfach über den Fall.