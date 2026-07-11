Coole Neuheiten kommen: MG wird richtig spannend!

Wohl schon sehr nah an der Serienversion

Offiziell gilt der GO! zwar als seriennahe Studie. Doch die käufliche Version dürfte sich davon optisch nur in wenigen Details unterscheiden. Der sogenannte Design Freeze ist längst abgeschlossen, die Presswerkzeuge sind im Bau, nachträgliche Änderungen würden viele Millionen Euro verschlingen. Die Produktionsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schon Ende 2027 will MG seinen kleinen Stromer auf den Markt bringen. Wie er heißen wird, darüber hüllt man sich noch in Schweigen. Ein möglicher und passender Name wäre MG2, denn MG3 und MG4 gibt es bereits. Wobei – das heißt nichts. Der neue MG4 Urban hat mit dem, was wir als MG4 kennen, au ch rein gar nichts zu tun.