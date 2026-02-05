Günstiger Sommerreifen unter den vier besten!

Testsieger ist der Michelin Pilot Sport 4S, der nach ACE-Recherchen 140 Euro pro Stück kostet. In der Gesamtpunktzahl nur einen Zähler dahinter (140 statt 141 Punkte) folgt der Continental Sport Contact 7, der allerdings auch mit seinem Preis glänzt: Mit 103 Euro ist er mehr als ein Viertel günstiger, aber nur bei Aquaplaning wesentlich schlechter. Mit weiteren drei bzw. fünf Punkten Abstand folgen zwei weitere Kandidaten, die das Top-Prädikat erhalten: Bridgestone Potenza Sport Evo (103 Euro) und Falken Azenis FK520, der mit 87 Euro sogar noch günstiger zu haben ist.