Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zehn Reifen im Test

Günstiger Sommerreifen unter den vier besten!

Motor
05.02.2026 11:47
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gerne würden wir berichten, dass ein günstiger Sommerreifen allen Konkurrenten um die Ohren fährt, doch im aktuellen Test des ACE ist es der mit Abstand teuerste, der den Testsieg einfährt. Aber: Die drei anderen „sehr empfehlenswerten“ kosten deutlich weniger.

0 Kommentare

Der Auto Club Europa hat zehn Sommerreifen der Dimension 225/40 R18 XL für die Kompaktklasse geprüft. Diese Reifengröße passt unter anderem für den VW Golf, Škoda Octavia, Seat Leon, Opel Astra oder Audi A3.

Testsieger ist der Michelin Pilot Sport 4S, der nach ACE-Recherchen 140 Euro pro Stück kostet. In der Gesamtpunktzahl nur einen Zähler dahinter (140 statt 141 Punkte) folgt der Continental Sport Contact 7, der allerdings auch mit seinem Preis glänzt: Mit 103 Euro ist er mehr als ein Viertel günstiger, aber nur bei Aquaplaning wesentlich schlechter. Mit weiteren drei bzw. fünf Punkten Abstand folgen zwei weitere Kandidaten, die das Top-Prädikat erhalten: Bridgestone Potenza Sport Evo (103 Euro) und Falken Azenis FK520, der mit 87 Euro sogar noch günstiger zu haben ist.

Die Ergebnisse im Einzelnen
In der Disziplin Bremsen auf trockener Straße wird im Test bei 100 km/h eine Vollbremsung vollführt, um eine plötzliche Notbremsung zu simulieren. Die getesteten Pneus liegen insgesamt dicht beieinander. Den kürzesten Bremsweg erzielt der Bridgestone mit 32,85 Metern, knapp dahinter folgen Continental (33,16 Meter) und Michelin (33,37 Meter). Am längsten benötigt der Nexen mit 34,73 Metern bis zum Stillstand. Damit liegt der Letztplatzierte aber auch nur knapp zwei Meter hinter dem Bestwert. Bei der Trockenbremsung liefern also alle Reifen ein solides Ergebnis ab.

Alle Ergebnisse des Sommerreifentests – zum Vergrößern bitte klicken!
Alle Ergebnisse des Sommerreifentests – zum Vergrößern bitte klicken!(Bild: ACE)

Fast vier Meter Abstand bei der Nassbremsung
Deutlich klarer werden die Unterschiede beim Bremsen auf nasser Fahrbahn. Dabei wird die Vollbremsung im Test bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h durchgeführt. Hier setzt sich der Continental mit 24,51 Metern an die Spitze, gefolgt von Bridgestone (24,79 Meter) und Linglong (25,38 Meter). Das Schlusslicht bildet erneut der Nexen mit 28,34 Metern. Der Abstand zwischen dem besten und dem schlechtesten Reifen beträgt auf nasser Fahrbahn 3,83 Meter, also eine knappe Wagenlänge.

Bei Aquaplaning dreht sich die Reihenfolge
Bei Aquaplaning zeigt sich, wie stark sich die Platzierung je nach Disziplin verändern kann. Nexen, Schlusslicht in den vorherigen Kategorien, gelangt nun aufs Treppchen und teilt sich mit Falken und Pirelli den ersten Platz beim Aquaplaning längs. Beim Pirelli tritt Aquaplaning auf gerader Strecke erst bei 82,5 km/h auf, beim Nokian bereits bei 80,1 km/h. 

In der Kurve werden die Unterschiede größer: Der Falken verhindert Aquaplaning am längsten (bis 71,5 km/h), während der Continental hier das Schlusslicht bildet (68,3 km/h). Die Gefahrensituation tritt damit mehr als 3 km/h früher ein.

Bei Aquaplaning muss sogar der Testsieger Federn lassen.
Bei Aquaplaning muss sogar der Testsieger Federn lassen.(Bild: ACE)

Nexen und Linglong Schlusslichter im Trockenhandling
Im Trockenhandling werden Eigenschaften wie Seitenführung, Traktion und Lenkpräzision bewertet. Hier schneiden Pirelli, Falken, Continental und Michelin mit Bestwerten ab. Im Subjektiv-Test überzeugen die Spitzenreifen mit guter Kurvenfestigkeit, präzisem Lenkverhalten und einer sicheren und kontrollierbaren Fahrweise. Am anderen Ende des Feldes liegen Nexen und Linglong, die im Trockenhandling weniger gut abschneiden.

Trockene Fahrbahn ist eine besondere Herausforderung für Linglong und Nexen.
Trockene Fahrbahn ist eine besondere Herausforderung für Linglong und Nexen.(Bild: ACE)

Enges Feld beim Fahrspurwechsel
Beim Fahrspurwechsel werden im Rahmen des Tests schnelle Ausweichmanöver nachgestellt, wie sie etwa auf Autobahnen auftreten können. Wichtig sind Reaktionsschnelligkeit, Stabilität und ein gut kontrollierbares Fahrverhalten. Hier erzielt der Pirelli die meisten Punkte. Die restlichen Testmodelle liegen eng beieinander. Auffällig ist der Nokian, der im Test negativ auffällt, unter anderem durch eine schwächere Abstützung der Hinterachse.

Platzierung kippt beim Handling auf nasser Fahrbahn
Auf dem Nasshandlingkurs ergibt sich ein anderes Bild als auf dem Trockenen. Während Pirelli und Falken zuvor zu den Bestplatzierten gehörten, landen sie im Nasshandling im hinteren Bereich. Gründe dafür sind ein weniger sicheres Fahrgefühl, mehr Unter- und Übersteuern sowie ein unpräziseres Lenkverhalten und weniger Seitenführung. Umgekehrt verbessert sich Linglong deutlich und erreicht im Nasshandling den Spitzenwert, gefolgt von Nokian und Michelin, die unter anderem mit guter Traktion aus der Kurve heraus überzeugen.

Gesamturteil: Vier Reifen „sehr empfehlenswert“
Das Ergebnis fällt knapp aus: Testsieger des ACE-Sommerreifentests ist der Michelin Pilot Sport 4S mit 141 von 170 möglichen Punkten und dem Urteil „sehr empfehlenswert“. Dahinter folgen Continental (140 Punkte) und Bridgestone (138 Punkte) sowie Falken mit 135 Punkten, die alle ebenfalls als „sehr empfehlenswert“ eingestuft werden und die beste Leistung im Sinne der Verkehrssicherheit zeigen. Die übrigen Pneus sind „empfehlenswert“, sodass die Sommerreifen im Ergebnis insgesamt eng beieinanderliegen.

Hintergrund: So wurde getestet
Als Testfahrzeuge kamen drei VW Golf 8 zum Einsatz. So wurden alle Reifen auf identischen Fahrzeugen unter vergleichbaren Bedingungen geprüft.

Um unabhängige Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die Reifen anonym im Handel gekauft. Neuprodukte, die zum Zeitpunkt des Tests noch nicht verfügbar waren, wurden direkt vom Hersteller bereitgestellt. Diese Reifen wurden vor Veröffentlichung mit Reifen aus dem Handel nachgetestet und die Ergebnisse auf Plausibilität verglichen. Waren die Abweichungen zu groß, wurde der Reifen aus dem Test ausgeschlossen.

Die Nass- und Trockentests sowie die Geräuschmessung fanden in Spanien auf dem Hakka Ring, einem Testgelände von Nokian Tyres, statt. Die Prüfung des Rollwiderstands wurden in Finnland, ebenfalls auf einem Areal von Nokian Tyres, durchgeführt.

Messwiederholung und Auswertung
Alle Disziplinen wurden im Rahmen des Tests mehrfach gefahren, um zufällige Ausreißer zu vermeiden. Die Bremstests wurden insgesamt acht Mal wiederholt. Der beste und der schlechteste Wert wurden gestrichen, um aus den verbleibenden Messungen den Durchschnitt zu berechnen.

Qualitätssicherung und Referenzreifen
Zur Kontrolle der Bedingungen läuft ein Referenzreifen mit, der im Testverlauf mehrfach geprüft wurde. Verändern sich dessen Werte deutlich, deutet das auf veränderte Rahmenbedingungen, etwa eine andere Temperatur von Luft oder Asphalt, hin. In diesem Fall wird der Test abgebrochen, weil die Vergleichbarkeit der Ergebnisse nicht mehr gewährleistet ist.

Hinweis zu Preisangaben
Die in der Ergebnistabelle ausgewiesenen Marktpreise sind Durchschnittspreise, die tagesaktuell zum Redaktionsschluss am 23.01.2026 über mehrere Online-Portale ermittelt wurden. Preise können schwanken und sind im Fachhandel häufig höher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ContinentalPirelli
VW GolfSeat LeonOpel AstraAudi A3
SportReifen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Großes Drift-Spektakel
Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.443 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
186.949 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.738 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Motor
Zehn Reifen im Test
Günstiger Sommerreifen unter den vier besten!
Schwer durchschaubar
So cashen Hersteller versteckt mit Digitaldiensten
VWs Jubiläums-Sportler
GTI 50: „Billigste Batterie-Kraxn fährt ihm davon“
Krone Plus Logo
Wer was zahlt
Wie die NoVA die Preise für Neuwagen hochtreibt
Sicherheitsrisiko!
China greift durch: Verbot für versenkte Türgriffe

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf