Jetzt herrscht echter „Krieg“

Denn die russische Verteidigungsdoktrin kennt den lokalen, den regionalen, den großen und den globalen Krieg. Spätestens beim Übergang vom regionalen zum großen Krieg, anderen Einschätzungen zufolge aber auch schon beim Übergang vom lokalen zum regionalen Krieg kann es zum Einsatz von Atomwaffen kommen – zumindest von taktischen Kernwaffen mit geringerer Reichweite und Sprengkraft, die auf dem Gefechtsfeld gezündet werden.