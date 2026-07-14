Glücksspiel-Reform auf den letzten Metern

Es ist ein Paradigmenwechsel am Glücksspielmarkt: Künftig wird es mehr als einen Online-Anbieter geben, das Monopol der Casinos Austria ist zu Ende, ab Oktober 2027 kommt ein Mehrlizenzsystem. WKO-Branchensprecherin Monika Racek ist zwar für die Öffnung, da damit auch die von ihr vertretenen Automatenbetreiber ins Online-Glücksspiel einsteigen dürfen. Doch der Zeitplan sei nicht nachvollziehbar.