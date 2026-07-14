Didier Deschamps versucht‘s mit Psychospielchen

Um Spanien vor dem WM-Halbfinale zusätzlich Druck aufzubauen, hat Frankreichs Teamchef Didier Deschamps die Favoritenrolle trotz der bislang dominanten Leistungen klar von sich gewiesen. „Sie sind die amtierenden Europameister“, hätten die Iberer mehr zu verlieren als „Les Bleus“.
Um 21 Uhr (MESZ) kommt es heute Abend in Dallas zum Hammer-Duell zwischen Vize-Weltmeister Frankreich und Europameister Spanien. Für viele Fußball-Fans und -Experten ein Kracher auf Augenhöhe, Deschamps sieht das allerdings anders.
„Das setzt sie zusätzlich unter Druck“
„Wir galten vielleicht vor dieser Weltmeisterschaft als Favoriten, aber Spanien ist der Favorit“, stellte der 57-Jährige klar. Seine Hoffnung: „Das setzt sie aufgrund ihrer bisherigen Leistungen zusätzlich unter Druck. Auch wenn sie das Finale (der Nations League, Anm.) gegen Portugal verloren haben, sind sie eine sehr gute Mannschaft mit vielen Stärken.“
Vor allem defensiv wissen die Spanier bei dieser WM zu überzeugen. In den bislang sechs Spielen kassierte die Truppe von Luis de la Fuente erst ein Gegentor – im Viertelfinale gegen Belgien. Aber auch die Zahlen der Franzosen können sich sehen lassen: 16 Treffern stehen nur zwei Gegentore gegenüber ...
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