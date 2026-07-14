Didier Deschamps versucht‘s mit Psychospielchen

„Das setzt sie zusätzlich unter Druck“

„Wir galten vielleicht vor dieser Weltmeisterschaft als Favoriten, aber Spanien ist der Favorit“, stellte der 57-Jährige klar. Seine Hoffnung: „Das setzt sie aufgrund ihrer bisherigen Leistungen zusätzlich unter Druck. Auch wenn sie das Finale (der Nations League, Anm.) gegen Portugal verloren haben, sind sie eine sehr gute Mannschaft mit vielen Stärken.“