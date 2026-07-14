Heute LIVE: Halbfinale Frankreich gegen Spanien

Eine Auswahl, die laut dem Superstar noch Luft nach oben hat. „So wie es derzeit aussieht, ist es nicht die beste Nationalmannschaft, in der ich je gespielt habe, aber vielleicht die mit dem größten Potenzial, mit der wir optimistisch in die Zukunft blicken können“, sagte Mbappé. „Das ist eine Mannschaft, mit der wir träumen können, auch wenn die besten Mannschaften diejenigen sind, die gewinnen.“ Besondere Zuschreibungen hält der 27-Jährige deshalb (noch) für verfrüht. „Wir müssen uns erst noch beweisen, ehe man uns als unbesiegbar, oder wie auch immer, bezeichnen kann.“