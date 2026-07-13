Neue US-Angriffswelle: „Treffen sie sehr hart“

„Es ist eine übliche Taktik in den USA, dass man zu einer Absichtserklärung geht und dann zum Abkommen. Ich habe gesagt: Geht einfach gleich zum Abkommen“, sagte Trump nun in einem Interview. „Aber wissen Sie was? Es war irgendwie ein Test, und sie waren nicht dabei. Sie haben den Test nicht bestanden“, erklärte der Präsident.