Explosionen im Iran
Neue US-Angriffswelle: „Treffen sie sehr hart“
Die Lage zwischen den USA und Iran spitzt sich weiter zu. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut iranische Ziele angegriffen – bereits zum dritten Mal in Folge. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump weitere Attacken angekündigt und erklärt, sein Land werde den Iran „sehr hart“ treffen.
Um 16.45 Uhr Ortszeit an der US-Ostküste (22.45 Uhr MESZ) hätten die Streitkräfte die neue Angriffswelle begonnen, teilte das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM am Montagabend über die Plattform X mit. Die Angriffe würden die Fähigkeit Irans weiter einschränken, Attacken auf „unschuldige Zivilisten“ und die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus durchzuführen, hieß es.
Iran meldet Explosionen auf Insel Kish und in Bandar Abbas
Das iranische Staatsfernsehen berichtete in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) von Explosionen auf der Insel Kish sowie in der Hafenstadt Bandar Abbas. Angaben zu möglichen Schäden oder Opfern lagen zunächst nicht vor.
Ein US-Vertreter sagte zuvor gegenüber CNN, dass die USA unter anderem iranische militärische Einrichtungen ins Visier genommen hätten. Dazu zählten demnach Küstenüberwachungssysteme sowie Fähigkeiten im Bereich von Drohnen und Raketen.
Trump in Angriffslaune
Trump hatte die neuen Angriffe kurz vor der Bekanntgabe durch das Militär angekündigt. In einem Radiointerview sagte der US-Präsident am Montagnachmittag (Ortszeit), die USA würden Iran „heute Abend hart treffen – genau wie morgen“. Der Iran könne dagegen nichts unternehmen, fügte Trump hinzu.
Die US-Streitkräfte hatten in den vergangenen Tagen bereits wiederholt iranische Ziele angegriffen. Washington begründete die Militäroperationen mit Angriffen Irans auf Schiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus.
Vergeltungsschläge und Sorge vor neuer Eskalation
Der Iran reagierte auf die US-Angriffe mit Vergeltungsschlägen, unter anderem gegen Golfstaaten. Die gegenseitigen Angriffe haben in der Region die Sorge vor einem vollständigen Wiederaufflammen des Konflikts verstärkt.
Zusätzlich verschärfte Trump die Spannungen, indem er die Waffenruhe mit Teheran vor wenigen Tagen für beendet erklärte.
USA wollen Blockade iranischer Häfen wieder aufnehmen
Parallel zu den neuen Angriffen kündigte das US-Zentralkommando an, eine maritime Blockade von Schiffen mit Verbindungen zu iranischen Häfen wieder aufzunehmen. Diese solle am Dienstag um 16 Uhr US-Ostküstenzeit (22 Uhr MESZ) offiziell beginnen.
Die Ankündigung wirkte sich bereits auf die Energiemärkte aus. Die weltweiten Ölpreise stiegen am Montag nach Trumps Ankündigung einer erneuten Blockade iranischer Häfen um mehr als neun Prozent.
Trump: „Es war irgendwie ein Test“
Unterdessen äußerte sich Trump auch zur zuletzt vereinbarten Absichtserklärung mit Iran. Er bezeichnete das Memorandum of Understanding (MOU) als eine Art „Test“, den Teheran aus seiner Sicht nicht bestanden habe.
„Es ist eine übliche Taktik in den USA, dass man zu einer Absichtserklärung geht und dann zum Abkommen. Ich habe gesagt: Geht einfach gleich zum Abkommen“, sagte Trump nun in einem Interview. „Aber wissen Sie was? Es war irgendwie ein Test, und sie waren nicht dabei. Sie haben den Test nicht bestanden“, erklärte der Präsident.
Trump: Friedensvereinbarung „bedeutet nicht viel“
Trump hatte das MOU zuvor als Vereinbarung dargestellt, die den Konflikt beenden, die Straße von Hormus wieder öffnen und verhindern sollte, dass Iran eine Atomwaffe entwickelt. Nun sagte er jedoch, eine Absichtserklärung „bedeute nicht viel“.
„Eine Absichtserklärung bedeutet nicht viel, wenn man es mit Gaunern zu tun hat, und sie bedeutet auch nicht viel, wenn man es mit ehrenhaften Menschen zu tun hat, denn es ist eine Absichtserklärung – sie bedeutet nicht viel“, sagte Trump.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.